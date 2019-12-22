Ülker Stadı'nda oynanan derbiyi kazanan Fenerbahçe, en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahadaki ciddi üstünlüğünü devam ettirdi.

Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önündeki 18 derbide de siyah-beyazlılara galibiyet şansı tanımadı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın biri hükmen olmak üzere 11'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 18 maç

Beşiktaş'a yaklaşık 15 yıldır Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 18 maçın sonuçları şöyle:

Tarih Kulvar Skor 26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2 19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0 26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1 3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1 29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1 18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0 19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1 5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0 29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1 7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0 30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3 22 Mart 2015 Süper Lig 1-0 29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1 3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0 23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1 3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen) 24 Eylül 2018 Süper Lig 1-1 22 Aralık 2019 Süper Lig 3-1

Galatasaray'a da 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de 20 yıldır kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, ardından rakibiyle Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Kaynak: AA