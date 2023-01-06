Fenerbahçe, 18. haftada oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Jorge Jesus'un, sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kalede Altay Bayındır'ın forma giymesine kesin gözle bakılırken, savunma kurgusu hakkında karar henüz verilmedi. Son iki maçta dörtlü defansı tercih eden Jorge Jesus, son antrenmana kadar bekleyecek.

Savunmanın sağında Osayi Samuel ve solunda Ferdi Kadıoğlu'nun oynama ihtimalinin yüksek.

Orta sahada ise Willian Arao'nun forma giymesine kesin gözle bakılırken orta alandaki ikinci isim için rekabet sürüyor.

Formasyona göre bir ya da iki oyuncuyu daha merkezde oynatmayı düşünen Jesus'un alternatifleri arasında Crespo, Zajc, ve Mert Hakan Yandaş yer alıyor.

Portekizli çalıştırıcının hücumda da sürpriz bir futbolcuya görev vermesi beklenmiyor. Son haftalarda formda olan Michy Batshuayi ve Joshua King'in oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Jorge Jesus, üçlü forvet hattını sahaya sürmesi halinde ise İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia arasından bir tercih yapacak.