Galatasaray deplasmanda oynayacağı dev derbiye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak 11 şekillenmeye başladı.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Stoper ikilisi Abdülkerim ve Nelsson'dan oluşacak.

Kart cezasını tamamlayan Sacha Boey sağ bekteki yerini alacak. Savunmanın solunda ise Leo Dubois'nın forma giymesi bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk orta sahanın merkezindeki ilk tercihleri Oliveira ve Torreira. Ancak yerli kuralı nedeniyle Berkan Kutlu da bu bölgede forma giyebilecek.

MKE Ankaragücü maçına yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de 11'e dönecek. Son haftaların formda ismi Barış Alper'in ise Rashica'nın yerine sağ kanatta forma giyme ihtimali yüksek...

Forvet arkasında Dries Mertens görev yapacak. İleri uçta kimin oynayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi'nin derbiye 11'de başlaması beklenmiyor. Attığı 7 golle takımın en skorer futbolcusu olan Gomis'in formaya bir adım daha yakın olduğu bildiriliyor.