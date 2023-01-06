Valilik himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin tanıtım toplantısı, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, protokol üyeleriyle branşların tanıtımının yapıldığı stantları gezdi, çeşitli branşlardan milli sporcularla sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenörü Ekrem Memnun ve oyuncuların da yer aldığı etkinlikte, Mersin ekibinin Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 yenerek kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası da sergilendi.

Vali Pehlivan: 210 bini aşkın lisanslı sporcumuz var

Programda konuşan Vali Pehlivan, çok uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdükleri projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Pehlivan, projenin çocuklar ve gençlere yönelik hazırlandığını vurguladı.

"Amacımız, branş bazında yapılan sporları ön plana çıkarmak, tanıtmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu sporlara yönelmelerini teşvik etmek. Burada her ay bir branşın tanıtımı hedefleniyor. Bu ay itibarıyla bocce sporuyla başlıyoruz. Voleyboldan basketbola, satrançtan tenise, yelkenden su altı sporlarına kadar birçok branşta yıl boyunca çalışmalarımız olacak. Yıl 12 ay olunca, belli başlı spor branşlarını seçtik. Bunlarla ilgili kapsamlı etkinlikler yapıyoruz. İlimiz genelinde farklı branşlarda 210 bini aşkın lisanslı sporcumuz var. Spor her yaşta yapılabilecek bir aktivite. Yeteneklerin keşfedilip ortaya çıkarılması ve devamlılığının sağlanması konusunda ailelerin tavrı ve yaklaşımı önem arz ediyor. Eğer onlar spor yapmalarına teşvik ederlerse hem lisanslı sporcu hem de değişik branşlardaki başarılı sporcu sayımızın artacağına inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Etkinliğe, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı.