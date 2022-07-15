Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu

Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.

Sarı lacivertlilerin Dinamo Kiev kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin

Defans: Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Burak Kapacak

Orta saha: Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi

Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King