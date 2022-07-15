Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi belli oldu
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği listede transfer görüşmelerini sürdüren Kim Min Jae ile Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Lemos, Nazım ve Tiago Çukur yer almadı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu
Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.
Sarı lacivertlilerin Dinamo Kiev kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin
Defans: Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Burak Kapacak
Orta saha: Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi
Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joshua King
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