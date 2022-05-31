Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye gelişiyle birlikte bir çok konuda önemli değişikliklere gidecek. İstanbul’da 6 yardımcısıyla çalışacak olan Jesus, Samandıra’da da mutlak söz sahibi olacak.

Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adama tam destek verdi. Jesus, sarı lacivertli oyuncuların mental, fiziksel ve taktiksel gelişimlerine yönelik yoğun bir mesaiye başlayacak.

Başkan Ali Koç ve yöneticilerin ise yeni teknik heyete destek verecekleri ancak geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi tesislere sık sık gitmeyecekler.

Diğer yandan Samandıra'yı 67 yaşındaki teknik adama teslim edecek olan Ali Koç ve ekibi, mali konulara yoğunlaşacak.

Sarı-lacivertlileri ekonomik anlamda düzlüğe çıkarmaya odaklanan Ali Koç, transfer dönemi öncesinde reklam ve sponsorluk görüşmelerine ağırlık vermiş durumda.