Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Topuzer'in, "Rozetimizi çizerken, ona şu manayı vermeye çalıştım; 'Kalpten gelen bir bağımlılıkla bu kulübe hizmet etmek'." ifadeleri hatırlatıldı.

Açıklamada, ''Armamızın oluşturucusu, efsane futbolcularımızdan Topuz Hikmet'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.'' denildi.