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Fenerbahçe'den Hikmet Topuzer için anma mesajı
[Fotoğraf: Fenerbahçe Spor Kulübü]
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Ali Hikmet Topuzer (Topuz Hikmet) için anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Topuzer'in, "Rozetimizi çizerken, ona şu manayı vermeye çalıştım; 'Kalpten gelen bir bağımlılıkla bu kulübe hizmet etmek'." ifadeleri hatırlatıldı.
Açıklamada, ''Armamızın oluşturucusu, efsane futbolcularımızdan Topuz Hikmet'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.'' denildi.
Etiketler: Fenerbahçe Ali Hikmet Topuzeri Topuz HikmetSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:18
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