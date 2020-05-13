Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en büyük hareketini yapmaya hazır mısın? Tenis topunu en uzun süre sektiren kişi milli formamızın ve bizlerden sizlere armağan gelecek raketin sahibi olacak." denildi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, çektikleri videoları 17 Mayıs Pazar günü saat 14.00'e kadar "turkiyetenisfed@gmail.com" adresine göndermeleri gerektiği belirtildi.

Raketin kenarıyla en uzun süre topu sektiren kişinin ödülün sahibi olacağı ifade edildi.