İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında Rumen oyuncuya yer vermeyeceğini belirterek, 27 yaşındaki oyuncunun Brighton'a geri döneceğini ifade etti.

Romanya basını ise Ianis Hagi'nin formasını giydiği Glasgow Rangers'in yeni sezonda, Florin Andone'yi transfer edeceğini öne sürdü.

İskoç basını da Rumen oyuncunun Rangers'in ezeli rakibi Celtic'e transfer olacağını duyurdu.

Haberde Celtic'in, Florin Andone'nin bonservisi için 5 milyon pound ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray kariyerinde yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen Andone, sarı kırmızılılarla toplam 14 maçta 3 gollük bir performansa imza attı.