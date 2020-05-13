Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın, eğitim, istihdam, barınma ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, vatandaşlarımızın engellilik konusunda bilinçlendirilmesi için yürütülen çalışmaları millet olarak görmekteyiz. Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır, onlara sahip çıkalım."

Akyüz, en büyük engelin sevgisizlik olduğuna işaret etti.

"Toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, Dünya Engelliler Haftası’nı kutluyor, tüm engelli kardeşlerimizi sevgiyle kucaklıyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

"En büyük engelin sevgisizlik olduğunun farkına vararak, el ele tüm engelleri aştığımız, sevgimizin çoğaldığı bir dünya temenni ediyorum. Unutmayalım ki sevgi engel tanımaz."

Trabzonspor