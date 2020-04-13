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Fenerbahçe'den Göksel Gümüşdağ mesajı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medy< hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 virüsüne karşı tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
Covid-19 virüsüne karşı tedavisi tamamlanarak taburcu olan @ibfk2014 Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/tvlkHMzfMC— Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) April 13, 2020
Etiketler: Yeni tip koronavirüs tedavisi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel G Fenerbahçe KulübüSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:42
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