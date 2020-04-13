Sarı-lacivertli kulübün sosyal medy< hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 virüsüne karşı tedavisi tamamlanarak taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.

Covid-19 virüsüne karşı tedavisi tamamlanarak taburcu olan @ibfk2014 Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/tvlkHMzfMC — Fenerbahçe SK - #EvdeKal (@Fenerbahce) April 13, 2020