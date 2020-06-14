Fenerbahçeli Simon Falette, Hes Kablo Kayserispor maçındaki performansıyla taraftarının beğenisini kazandı.

90 dakika boyunca sahada kalan Falette, 4 kez hava topuna çıktı ve 3'ünü kazandı.

Savunmada yaşanan tehlikeleri başarıyla savuşturan Simon Falette, 2 kez rakip atakları uzaklaştırdı, 1 kez de pas arası yaptı ve topu takımına kazandırdı.

6 kez Hes Kablo Kayserisporlu oyuncularla ikili mücadeleye giren Gineli stoper, bu mücadelelerin 4'ünü kazandı.

69 kez topla buluşan Falette, sadece 8 hatalı pas yaptı ve yüzde 86,9 pas isabetiyle oynadı.

28 yaşındaki futbolcu, rakip yarı sahada da yüzde 76,2 pas isabeti sağladı ve maçı faul yapmadan tamamladı.

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette'in sözleşmesi Süper Lig'in bitimiyle birlikte sona erecek.