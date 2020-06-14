Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo mavili ekipte bu üçlü yine başroldeydi.

Nwakaeme, 17. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, ikinci yarının başında Sörloth'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ekuban gole çevirdi.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadelesine devam eden ve Avrupa Ligi'nde 10 maç oynayan Karadeniz ekibi, resmi karşılaşmalarda 91 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban üçlüsü bu sezon 47 gol, 25 de asist yaparak, yıldızlaştı.

Krallık yarışında ilk sırada bulunan Sörloth, 25 gol 7 asistle sezona damga vurdu.

Nwakaeme ise 13 gol, 11asistle Norveçli futbolcunun ardından bordo mavili takıma en büyük katkıyı yaptı.

Uzun süre sakatlıklarla boğuşan Ekuban da 9 gol, 6 asistle takımına destek oldu.

Böylece bu üç futbolcu, bordo mavili takımın gol ve asistlerinin yüzde 66'sını üretti.