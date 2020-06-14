Dries Mertens tarihe geçti
Dries Mertens adını tarihi yazdırdı. İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen 33 yaşındaki forvet, attığı 122 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu.
İtalya Ligi ekiplerinden Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Etkili oyunu ile göz dolduran 33 yaşındaki futbolcu, Napoli'deki 122'inci golüne ulaştı.
Rekor TRT SPOR ekranlarından yayınlanan İtalya Kupası yarı final rövanş mücadelesinde geldi.
İnter karşısındaki ilk maçı 1-0 kazanan Napoli, ikinci mücadelede ise Mertens'in attığı golle birlikte sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Napoli adını finale yazdırırken, Dries Mertens'te tarihi geçti.
Rekor daha önce 121 gol atan Slovak oyuncu Marak Hamsik'e aitti.
7 sezondur Napoli forması giyen Mertens, aynı zamanda 73 asistlik performansıyla da takımına katkı sağladı.
Napoli, İtalya Kupası Final mücadelesinde Juventus ile karşılaşacak.
Kupa 17 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de TRT SPOR ekranlarından sahibini bulacak.
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