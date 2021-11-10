Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de savunma sorunu
Fenerbahçe, bu sezon duran toplardan yediği gollerle dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler, ligdeki son 4 maçında da aynı sorunu yaşadı.
Fenerbahçe, bu sezon rakiplerinin duran top organizasyonlarına çözüm bulmakta zorlanıyor.
Sezonun ilk 3 maçında kalesinde gol görmeyen Pereira’nın ekibinin, haftalar ilerledikçe savunmada yaşadığı sıkıntılar arttı.
Özellikle duran toplardan yediği goller, sarı lacivertlilerin zirve yarışında geriye düşmesinde ana faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Ligde son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamında kalesinde duran toptan gol gördü.
Sarı lacivertliler; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında aynı sorunu yaşadı.
Fenerbahçe, bu sezon kullandığı duran toplardan pozisyon üretmekte ise beklentilerin altında kaldı.
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