Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pasla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.