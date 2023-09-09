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Spor
İHA 09.09.2023 12:08

Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu başladı

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu başladı
[Fotograf: İHA]

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor.

Kongreye, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Divan Kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal katıldı.

Saat 10.30'da başlaması gereken genel kurul, 4 bin 41 kişilik yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından yarım saat gecikmeli başladı.

Olağanüstü Genel Kurulda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmek üzere üyelerden yetki istenecek.

Başkanlık adaylığı için 200 imza gerekliliğinin 500'e çıkarılması, kulüp üyeliği için bir üyenin en fazla 20 kişiye referans olması, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi gibi konular üyelere sunulacak.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi

Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, tüzük değişikliği için genel kurul tecrübesi ve mesleki tecrübeden dolayı Vefa Küçük’ten divan başkanlığını yapması için ricada bulunduklarını söyledi. Küçük, Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda divan başkanlığını yürüttü.

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