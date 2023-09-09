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Spor
İHA 09.09.2023 12:02

Ata sporu cirit Erzincan’da yaşatılıyor

Erzincan’da atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

Ata sporu cirit Erzincan’da yaşatılıyor
[Fotograf: İHA]

Erzincan cirit sahasında düzenlenen hazırlık müsabakaları renkli görüntülere sahne oluyor.

Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı.

Nefes kesen mücadeleyi vatandaşlar da ilgiyle takip ediyor. Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı.

Resmi müsabakalara hazırlanan ciritçiler Erzincan’ı önce bölgede daha sonra da Türkiye genelinde temsil edip başarı elde etmek istiyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Müsabakalar yıl boyunca devam ediyor"

Ciritçiler, Erzincan’da düzenlenen gösteri ve resmi müsabakalarının yıl boyunca devam ettiğini belirtti.

“Ata sporu cirit oyununu yaşatmak için bizler devam ediyoruz. Alttan nadir yeni ciritçiler yetişiyor. Daha fazla bu spora destek bekliyoruz. Bu spor bizlere atalarımızın yadigarı. Bizler de üzerine koyarak yıllar boyu bu geleneğin sürdürülmesini istiyoruz. Şimdi antrenman yapıyoruz ve hazırlık maçları ile resmi müsabakalara hazırlanıyoruz. İnşallah Erzincan’ı Türkiye’de başarıyla temsil etmek istiyoruz.”

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