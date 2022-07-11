Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe karşılıklı anlaşarak Mesut Özil'le yollarını ayırdı.
33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Mart ayında Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalmıştı.
Yeni sezon öncesi takımın başına geçen Jorge Jesus da yönetimin kararına uyarak tecrübeli oyuncuyu kadroya dahil etmedi.
33 yaşındaki yıldız oyuncu, 2021'in ocak ayında Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Mesut Özil, sarı lacivertli formayla 37 maça çıktı, 9 kez fileleri sarstı, 3 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun adı Medipol Başakşehir ile anılıyor.
Kenan Pamuk: Mesut'un bir şekilde kalacağı ve forma bulacağı söyleniyordu ancak Fenerbahçe tarafından hiçbir şekilde olumlu yanıt alamadı. Bu konuda Fenerbahçe çok net bir duruş sergiledi. pic.twitter.com/IIyfj4Tdwp— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2022
Etiketler: Fenerbahçe Mesut Özil Transfer Haberleri
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