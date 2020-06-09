Fenerbahçe'de, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde iki ismin sakatlıkları devam ediyor.

Son hazırlık maçında adale ağrıları sebebiyle forma giyemeyen Vedat Muriç ile bir süredir takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışan Max Kruse'nin durumu maç gününde belli olacak.

Muriç ağrılarına rağmen forma giyme isteğini sağlık heyetine iletse de, kulüp doktorlarından bu talebe izin çıkmadı.

Kruse ise pandemi döneminden bu yana özel çalışmalarını sürdürdüğü için takımdan ayrı kaldı.

Alman oyuncunun, maç ve antrenman eksikliği bulunuyor. Maç gününde iki oyuncunun da son kontrolleri yapılacak ve sağlık heyeti teknik ekibe rapor verecek.

16 Haziran Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, iki oyuncunun da Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde riske edilmesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de, uzun süredir sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar ise tamamen iyileşti.

Sadık, ismi Türkiye Futbol Federasyonu listesinde yer almadığı için sezonun kalan 8 haftasında forma giyemeyecek.