Pandemi sonrası ekonomik olarak dikkatli davranmak isteyen sarı kırmızılıların, transferde önceliğinin stoper olduğu belirtildi.

Marcao ve Luyindama'ya gelebilecek teklifleri de hesaba katan Galatasaray, ilk takviyeyi savunmaya yapacak.

Stoper rotasyonunu geliştirmek isteyen sarı kırmızılılar, 1 yerli 1 de yabancı futbolcuyu kadrosuna katmayı planlanıyor.

Galatasaray'da bir diğer takviye, sağ beke yapılacak. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mariano'yla yollar ayrılacak.

Linnes ve Şener'den istediği verimi alamayan Fatih Terim'in, direkt ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu transfer edilmesini istediği öğrenildi.

Galatasaray'da, forvet transferi ise Mbaye Diagne'ye bağlı. Andone'nin kiralık sözleşmesi sona erince bu bölgede Falcao ve Adem Büyük kalıyor.

Uzun lig, kupa ve Avrupa maratonu düşünüldüğünde forvet hattında üçüncü bir oyuncu bulunması şart.

Sezon başı kampına götürülecek olan Diagne'nin performansı, golcü transferinin yapılıp yapılmayacağını belirleyecek.