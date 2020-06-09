Koronavirüs salgını nedeniyle 2.5 ay Hollanda’da kalan Erdal Torunoğulları, normalleşme sürecinin başlamasının ardından karayolu ile Türkiye’ye döndü.

Erdal Torunoğulları, yolculuğunun iyi geçtiğini ve herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadığını ifade etti.

"Yaklaşık 2,5 aydır Hollanda'daydım. Bu karantina sürecinden dolayı herhangi bir dönüş yapma şansım olmadı, uçaklarda kalkmadı, özel uçak bulmak da sıkıntılıydı. Biz de 2,5 aydır çok sıkılmıştık ve böyle bir karar aldık. Allah'a şükür kazasız belasız ülkemize varabildik. Dinlenerek geldik. Yollar açık, herhangi bir sıkıntı yok. Uçağı beklemedik, mecburduk."

"İnşallah ligin havası tekrar yakalanır"

Torunoğulları, bu hafta sonu liglerin başlayacağını hatırlattı.

"Öncelikle liglerin başlaması hayırlı olsun. Uzun bir araydı tabi. Hakikaten çok kötü bir süreçti. Ligin biraz havası da kaçtı. İnşallah o hava tekrar yakalanır. Tabii taraftarsız maç oynamak çok sıkıntılı, rahatsız edici bir süre. Ona da alışacağız. Şu 8 maçı inşallah biz de, lig de kazasız belasız iyi geçirir. Umarım hak eden şampiyon olur. Güzel bir 8 maçla sonuçlanır. Ligimiz hayırlı olsun."

"Transfer döneminin uzaması gerekiyor"

Torunoğulları, profesyonel liglerde mutlaka gelen giden oyuncuların olacağını belirtti.

"Kiralıklar geri dönecektir, yerlerine yenileri gelecektir. Bunlar olağan şeyler. Bizim ilk önce şu 8 maçı görmemiz gerekiyor. Tahminim bu sene transfer dönemi de uzayacak gibi, zaten uzaması da gerekiyor. Ama her şeyden önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor."

"Gökhan, Caner ve Atiba ile sözleşme yenilemek istiyoruz"

Erdal Torunoğulları, Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve hakkında transfer söylentileri de çıkan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile sözleşme yenilemek istediklerinin altını çizdi.

"Tabii ki bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız da var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Onlar da artık Beşiktaş'ın bu süreçteki kaybını, özellikle bu virüs sürecinde takımın çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak bir anlaşma yapmış oluruz inşallah. Gökhan, Caner ve Atiba'nın da sözleşmesi sona eriyor. Son durumda başkan mutlaka görüşmeler yapmıştır. Ben son 2,5 aydır Türkiye'de değildim ama arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sayın başkanımızla da günlük kontak halindeyiz. Konuşacağız, bakacağız. İnşallah Beşiktaş'ta kalmalarını sağlarız."

"Gideceklerini zannetmiyorum"

Torunoğulları, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in eski takımları Fenerbahçe’ye gideceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

"Profesyonel ligde böyle söylentiler olur. Sonuçta Gökhan daha önce Fenerbahçe'de oynadı. Bu tür şeyler olur. Ama ben zannetmiyorum gideceklerini, bizde kalacaklardır. Ama daha önümüzde 8 maç var, bir yere gittikleri yok. Oturup konuşacağız, anlaşacağız inşallah."

"Görüştüğümüz yerli ve yabancı kaleciler var"

Torunoğulları,Beşiktaş'ın Hollandalı file bekçisi Jeoten Zoet ve orta saha Leroy Fer ile anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi.

"Ben uzun süre Hollanda'da kaldığım için bu isimler gündeme geliyor herhalde. Tabii bir kaleciye ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Diğer oyunculara bakacağız. Belki Zoet de o listede olabilir. Çünkü bir çok kaleci adayımız vardı. İnşallah bir tanesiyle ortak noktada buluşuruz. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var."

"Kurallara uyduktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazlar"

Torunoğulları, son olarak Avrupa ülkelerinde yaşayan ve karayolu ile Türkiye'ye gelecek gurbetçilere mesaj verdi.

"Biz iki gün boyunca yoldaydık, dinlene dinlene geldik. Yollar oldukça sakin, rahatlıkla seyahat yapabilirler. Kurallara uyduktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazlar, gümrüklerde de bir sıkıntı yok."