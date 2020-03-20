Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan salgın sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm liglerin ertelenmesine karar verildiği hatırlatılarak, alınan önlemler paylaşıldı.

Tesislere girişler durduruldu

Açıklamada virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığının resmi metinleri baz alınarak sporculara ve kulüp çalışanlarına gerekli tüm bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.

"Kulübümüz bünyesindeki tüm tesislerimize ve sporcularımızın seyahat ettiği takım otobüslerimize sık aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Fenerbahçe Faruk Ilgaz ve Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası tesislerimiz, ikinci bir duyuruya kadar kapatılmış, bununla birlikte Fenerbahçe Burnu’ndaki üye tesislerimiz ve Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ne girişler yine ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur."

Çalışanlara izin

Fenerbahçe Kulübü ve bağlı iştiraklerinde çalışanlar için 16 Mart tarihi itibarıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunlar ile hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü çalışanlar ve dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) idari izinli sayılmalarına karar verildiği vurgulandı.

"Kulübümüz bünyesindeki tüm çalışanlarımız için, 20 Mart tarihi itibarıyla da kritik roller haricinde nöbet sistemi ile üçer günlük periyotlar halinde evden/uzaktan çalışma uygulamasına geçilmiştir. Kulübümüzde yapılması planlanan tüm toplantılar iptal edilmiştir. Fenerium mağazalarımız 20 Mart Cuma gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar faaliyetlerini durdurmuştur. Bu süre içerisinde Fenerbahçe lisanslı ürünlerine online satış mağazamız olan www.fenerium.com.tr üzerinden ulaşılabilecektir. Fenerbahçe Kulübü olarak; bu kritik süreçte resmi kaynaklarca açıklanan tüm önlemlere harfiyen uymanın bu mücadeledeki önemini bir kez daha hatırlatıyor; yaşanan bu zorlu günlerin üstesinden geleceğimize hatta bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza dair inancımızı, vurgulamak istiyoruz."

Fenerbahçe'de futbolcular antrenmanlarına evden devam edecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara antrenman malzemesi tedarik edildiği belirtildi.

Futbolcuların evden çalışmalara 23 Mart Pazartesi günü başlayacağının ifade edildi.

"Oyuncularımız video sistem eşliğinde bireysel performans uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."