Fenerbahçe’de değişen kadro iskeletinde gençlerin ağırlığı da günden güne artıyor. Yeni transferler Burak Kapacak 21, Diego Rossi ve Mergim Berisha 23, Kim Min Jae 24, Max Meyer 25 yaşında.

Geçen sezon takıma dahil edilen ve değişmez oyunculardan biri olan Attila Szalai ile Pereira’nın kadroda sıkça yer verdiği isimlerden Bright Osayi-Samuel de yine 23 yaşında.

Bu isimlere altyapıdan 16 yaşındaki Arda Güler, 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlıtürk ve 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya eklendi. Kadroya daha önceki dönemde dahil edilen Altay Bayındır 23, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer de sadece 21 yaşında.

Genç bir kadro kuran Fenerbahçe’de bu isimlere tecrübeli futbolcular yön veriyor. Mesut Özil, Jose Sosa ve Luiz Gustavo gibi kariyerli oyuncular, gençlerin gelişimlerine ve üstlenecekleri role destek oluyor.

Bu sezon üç kulvarda yarışacak sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, genç isimlerle deneyimli futbolcuları bu kaynaştırarak önemli katkı elde etmeyi amaçlıyor.