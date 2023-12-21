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Spor
İHA 21.12.2023 11:00

Fenerbahçe'de Galatasaray derbilerinin en deneyimlisi Serdar Aziz

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Serdar Aziz, Galatasaray’a karşı oynadığı 6 maçla sarı-kırmızılılara karşı takımın en deneyimli oyuncusu konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbilerinin en deneyimlisi Serdar Aziz

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Serdar Aziz, takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

2019 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar Süper Lig’de 6 kez Galatasaray derbisinde görev aldı. Tecrübeli savunmacı, sarı-lacivertli formayla 6 kez de Beşiktaş’a karşı oynadı.

Serdar Aziz’in oynadığı Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 2 kez galip ayrılırken, 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4’ü Süper Lig, 6’sı Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 10 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Serdar'ın yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ile Bright Osayi-Samuel de kariyerlerinde 5’er kez Galatasaray derbisi deneyimi yaşadı.

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