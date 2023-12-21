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Spor
AA 21.12.2023 10:45

2024 Dakar Rallisi'nin rotası belli oldu

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan 2024 Dakar Rallisi heyecanı için geri sayım başladı.

2024 Dakar Rallisi'nin rotası belli oldu

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonlarından Dakar Rallisi bu yıl 46. kez düzenlenecek.

Bu sene ralli kapsamında sürücüler Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgeleri ziyaret edecek. 12 etaptan oluşan zorlu mücadele 5 Ocak Cuma günü, El-Ula’da gerçekleşecek olan açılış etabıyla başlayacak, 19 Ocak’ta sona erecek.

Sürücülerin, kontrol noktalarına ve etap sonlarına ulaşmak için halka açık yollarda binlerce kilometre yol kat ettiği Dakar Rallisi bu yıl Yenbu’da sonlanacak. Toplam uzunluğu 7 bin 891 kilometre olan rallinin 4 bin 727 kilometresi zamana karşı yarışılan özel etaplardan oluşuyor.

2024 Dakar Rallisi'nin rotası belli oldu

Bu yıl 4. kez Suudi Arabistan çöllerinde gerçekleşecek olan Dakar Rallisi’nde yeni bir konsept de yer alıyor. Sürücülerin 48 saatlik bir yarışta geceyi geçirmek için saat 16.00'ya kadar sekiz kamp alanından birine ulaşmaları gerekiyor.

Bu süreçte çok az malzeme ve erzağa sahip olacak olan sürücülerin araç onarımı için yalnızca iki saatleri olacak ve ertesi gün 07.00'ye kadar etabı tamamlamaları gerekecek.

Geçen yıl Dakar Rallisi’ni otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklet kategorisinde de yine Red Bull sporcusu Kevin Benavides kazanmıştı.

Dakar Rallisi'nin her etabından haberler, sürücülerle röportajlar ve daha fazlasına Red Bull TV'den takip edilebiliyor.

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