Okan Buruk'un 6. derbisi

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 6. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 kez karşı karşıya geldi.

Okan Buruk’lu Galatasaray, sarı-lacivertlileri 2 maçta da yenerken, siyah-beyazlılara karşı ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ile 15 kez karşılaştı

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu.

Buruk’un ekipleri geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

50 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor, 2 defa da Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'yi 1 kez yendi.