Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu anıldı
Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 69. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün eski başkanlarından, stadımıza da adını veren Mehmet Şükrü Saracoğlu'nu, vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Eski Başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.
Kulübümüze 16 yıl başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış eski Başkanımız Şükrü Saracoğlu’nu sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/hoEbs06yQ9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 27, 2022
Etiketler: Fenerbahçe
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