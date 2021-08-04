Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla iki oyuncunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.

Söz konusu oyuncuların gelecek planlamasıyla ilgili çalışmalar da yürütüldüğü de ifade edildi.