Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla iki oyuncunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.
Söz konusu oyuncuların gelecek planlamasıyla ilgili çalışmalar da yürütüldüğü de ifade edildi.
Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 4, 2021
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Etiketler: Fenerbahçe
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