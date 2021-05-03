Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada hata yapmadı. Sarı-lacivertliler 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Jose Sosa, 12. dakikada Enner Valencia ile 14. dakikada Dimitrios Pelkas ağlarla buluşturdu.
Erzurumspor'un tek golünü ise 81. dakikada Özgür Sert kaydetti.
Ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Fenerbahçe, kazanarak lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım 76 puana yükseldi.
Küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 37 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Müsabakanın ilk dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda Szumski son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Atağın devamında Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı.
VAR KARARI - Fenerbahçe, 5. dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın ilk dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.
PENALTI GOL - 6. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.
GOL - 12. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla savunma arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti 2-0.
GOL - 14. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağda topla buluşan Valencia, ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Pelkas'a çıkardı. Yunan oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 81. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Obertan meşin yuvarlağı müsait durumdaki Özgür Sert'e çıkardı. Özgür'ün gelişine şutunda top filelerle buluştu. 3-1.
82. dakikada Butko'nun sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Oltan Karakullukçu'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Filip Novak), Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 70 Mbwana Samatta), Mesut Özil (Dk. 71 Bright Osayi-Samuel), Pelkas (Dk. 88 Pelkas), Valencia.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo (Dk. 46 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 46 Elbasan Rashani), Obertan, Cenk Ahmet Kılıç (Dk. 61 Bogdan Butko), Ozan Karakullukçu.
Goller: Dk. 6 Sosa (Penaltıdan), Dk. 12 Valencia, Dk. 14 Pelkas (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 5 Gökhan Kardeş, Dk. 49 Elbasan Rashani, Dk. 79 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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