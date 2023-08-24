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Spor
TRT HABER / AA 24.08.2023 19:15

Fenerbahçe Twente karşısında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Twente karşısında

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetiyor.

Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

Stat: Ülker

Hakemler: Andrew Madley, Ian Hussin, Daniel Cook (İngiltere)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Batshuayi.

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjölö, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.

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