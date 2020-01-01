Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde adımlarını temkinli atacak. Sezon başında kadrosunda önemli ölçüde değişikliğe giden sarı lacivertliler, ekonomik şartları zorlayacak transferlerden uzak duracak.

Öncelikli hedef; kadroda fazla şans bulamayan oyuncularla vedalaşmak. Takımdan gönderilmesi gündeme gelebilecek futbolcular arasında Mehmet Ekici, Alper Potuk, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Mathias Zanka’nın yanı sıra kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Victor Moses bulunuyor.

Bazı oyuncularla yolların ayrılması halinde yeni transferler için bütçede rahatlama sağlanacak. Sezonun ilk yarısında en çok sıkıntı çekilen sol bek bölgesi için ise transfer yapılacak. Stoper transferi ise ayrılacak oyunculara göre netlik kazanacak...

Bu iki transfer dışında hücum bölgesi için de arayışlar sürüyor. Ancak, bütçede önemli bir rahatlama sağlanmazsa transfer için ısrarcı olunmayacak.

Kaynak: TRT SPOR