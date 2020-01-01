Futbol Federasyonu takım harcama limitlerini açıkladı.Buna göre Beşiktaş oyuncu satışı yapmadan transfer yapamayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, hem kanat, hem de forvette oynayabilecek oyuncu ihtiyacını yönetime iletmişti. Konu üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş yönetimi, öncelikle mevcut kadrodan bazı oyuncuları göndermeye çalışacak.

TFF harcama limitlerini açıkladı

Sezon başında 2 milyon 400 bin euroya transfer edilen Tyler Boyd’a MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor gibi takımlardan kiralama teklifi gelmişti.

Yönetim, açıklanan rakamlar sonrasında Boyd’u bonservisiyle gönderebilmenin yollarını arayacak. Siyah Beyazlı formayla beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens'in transferi için de görüşmeler sürüyor.

Siyah beyazlılar, Domagoj Vida ve Adem Ljajic’e gelecek teklifleri de değerlendirecek. Hırvat savunmacı, Premier Lig ekiplerden Aston Villa’nın yakın markajında. İngiliz ekibi önümüzdeki günlerde Vida için Beşiktaş ile masaya oturabilir.

Bu transfer gerçekleşirse elde edilecek bonservis geliriyle birlikte bir stoper bir de kanat forvet transferi yapılacak.

Kaynak: TRT SPOR