Türkiye ile İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında 12 Haziran'da karşı karşıya geleceği Roma Olimpiyat Stadı, incelenip, görüntülendi.

UEFA'nın heyecanı kıta geneline yaymak amacıyla format değişikliğine giderek 12 farklı ülkede oynatacağı şampiyonaya, İtalya'nın başkentindeki 68 bin izleyici kapasiteli tarihi Roma Olimpiyat Stadı da ev sahipliği yapacak.

Roma'da daha önce düzenlenen büyük etkinliklerden 1960 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ana tesisi olan stat, bir başka tarihi organizasyonun açılışını yapmaya hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ünlü stadın tarihi

Mimar Enrico Del Debbio'nun projelendirdiği, yapımına 1927 yılında başlanan ve 1931'de inşası sona eren tesisin adı, ilk olarak Cipressi Stadı olarak belirlendi.

1950'de yapılan projelendirmeyle kapasitesi 100 bin kişiye ulaşan büyük tesis, bir süre Yüzbin Stadı olarak anıldı. 1960 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan yer, bu tarihten sonra Olimpiyat Stadı adını resmen alırken, kapasitesi de 65 bine kadar düşürüldü.

1987'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nın düzenlendiği Roma Olimpiyat Stadı, İtalya'da gerçekleştirilen 1990 Dünya Kupası için kapsamlı restorasyondan geçirildi. Bu süreçte stadın kapasitesi 70 binin üzerine çıkarıldı ve tribünlerinin üstü kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Büyük organizasyonların ev sahibi

1960 Olimpiyatları, 1987 Dünya Atletizm Şampiyonası, 1990 Dünya Kupası, 1977, 1984, 1996 ve 2009 Şampiyonlar Ligi finalleriyle tarihe geçen Roma Olimpiyat Stadı, futbol dışında hem "Six Nations" ragbi maçlarına hem de dünyaca ünlü grup ile şarkıcıların konserlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) iki köklü başkent takımı Lazio ve Roma'nın maçlarını oynadığı dev stat, başarılı etkinliklerle dolu tarihine EURO 2020 açılış maçıyla bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Bir İtalyan Yazı" şarkısıyla prova

Bir grup gazeteciyle gezdirilen statta, Roma'ya, Lazio'ya, İtalya Milli Olimpiyat Komitesine ait toplam 3 soyunma odası, 1 hakem odası, 1 doping testi odası ve bir fitness salonu bulunuyor.

Çimleri diri tutmak için özel ısıtma programı uygulandığı görülen stadın, ses ile ışık sistemlerinin Serie A'da 2019-20 sezonu başlamadan yenilendiği öğrenildi.

Gazetecilerin turu sırasında yenilenmiş ışık ve ses sistemleri test edilirken, İtalya 90 Dünya Kupası şarkılarından olan Gianna Nannini ile Edoardo Bennato'nun seslendirdiği "Bir İtalyan Yazı" isimli parça da stat hoparlörlerinden verildi.

[Fotoğraf: AA]

Lig bitmeden statta hazırlıklar hız kazanacak

Protokol tribününün girişinde geniş bir lobisi bulunan stat, Monti tribünü, Tevere tribünü, güney kale arkası, kuzey kale arkası olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor.

UEFA'nın organizasyon için belirlediği kapasite kapsamında 68 bin futbolseveri ağırlayacak Roma Olimpiyat Stadı'nda şampiyonaya yönelik hazırlıklar sürerken, büyük hazırlık ise mayıs ayı sonunda yapılacak.

Stadın şampiyona için tamamen hazır hale getirilmesine, Lazio ve Roma'nın ligdeki son iç saha maçlarının ardından hız verilecek. Bunun için iki başkent ekibi, 24 Mayıs'ta bitecek ligin son haftasını önceden ayarlanan fikstür gereği deplasmanda geçirecek.

Ligin 37. haftasında 17 Mayıs'ta Lazio, Brescia'yı bu statta konuk edecek. Ardından Roma Olimpiyat Stadı, Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'ye hazırlanacak.

Roma'da oynanacak EURO 2020 maçları

Roma Olimpiyat Stadı, EURO 2020'de 4 müsabakanın ev sahibi olacak.

A Grubu'nda Türkiye ile İtalya arasında oynanacak açılış maçıyla birlikte toplam 3 müsabakanın yapılacağı statta, çeyrek final karşılaşmalarından biri de gerçekleştirilecek.

Stadın maç programı şöyle:

12 Haziran Cuma:

22.00 Türkiye - İtalya

17 Haziran Çarşamba:

22.00 İtalya - İsviçre

21 Haziran Pazar:

19.00 İtalya - Galler

4 Temmuz Cumartesi:

Çeyrek final müsabakalarının biri.

Kaynak: AA