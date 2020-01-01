Kortların deneyimli isimleri 2020 yılında da, kariyerlerine yeni hikayeler eklemek istiyor. Erkekler tenisinin efsanesi Roger Federer'in en büyük hedefi olimpiyat altını. Daha önce Pekin 2008'de çiftlerde şampiyonluk kazanan deneyimli sporcu, bu sefer teklerde kupayı kaldırmak istiyor.

İsviçreli raketin yegane amacı bu değil. Birçoklarına göre kariyerinin son senesinde olan Federer, kortlara grand slam şampiyonluklarıyla veda etmek için çalışıyor.

39 yaşına merdiven dayayan veteran tenisçi, hala başarıya aç oluşunu kendisine gösterilen sevgiye bağlıyor. "Ekselansları" korta çıktığı zaman binlerce insanın tezahüratlarının kendisini motive ettiğini söylüyor.

Kadınların efsanesi Serena Willams da, meslektaşından farklı değil. Onun başarı formülü ise tenise duyduğu sevgi.

"Yaptığım işe aşığım" diyen Willams, bu seviyeye ulaştığı kendini çok şanslı gördüğünü ifade ediyor.

Tıpkı Federer gibi 1981 doğumlu olan Birleşik Amerikalı tenisçinin yıl içindeki en büyük hedefi ise Margaret Court'a ait olan 24 grand slam rekoruna ortak olmak.

Hali hazırda 23 şampiyonluğu bulunan Williams kardeşlerin küçüğü, Tokyo'da da ikinci bireysel olimpiyat altının peşinden koşacak.

Kaynak: TRT SPOR