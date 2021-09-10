Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Demir Grup Sivasspor maçının 11'ini netleştirmeye çalışıyor. Deneyimli çalıştırıcı, milli takımlarından dönen bazı futbolcuları dinlendirecek.

İleri uçta şans bulacak isimler, son antrenmanda belli olacak. Portekizli teknik adam, sakatlıktan dönen ve takımla çalışmalarını sürdüren İrfan Can ve Pelkas’ı geniş kadroda yer alacak.

Pereira, takımın en önemli gol gücü olan Enner Valencia’dan da haber bekliyor. Milli takımından dönen Ekvadorlu futbolcunun durumuna maç günü karar verilecek.

Valencia kendini hazır hissetmesi halinde sahadaki yerini alacak. Yeni transfer Mergim Berisha’nın fizik olarak hazır olduğu ve ileri uçta şans bekleyecek.

Bir diğer yeni transfer Diego Rossi’nin de MLS’ten hazır geldiği ve hücum hattının şimdiden önemli bir seçeneği arasında yer alıyor.

Milli maç arasında hafif sakatlığını atlatarak tamamen hazır hale gelen Mesut Özil de forma şansı bulmaya yakın isimler arasında.