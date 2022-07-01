Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,93 metre boyunda ve 29 yaşındaki Emma Meesseman ile anlaşma sağlandı.

"Kadın basketbolunun en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Emma Meesseman’a 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' diyor, çubuklu forma altında zaferlerle dolu bir sezon diliyoruz."

Görev aldığı takımlarda başarılara imza atan Meesseman'ın kulüp kariyerinde uluslararası alanda; 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında Rus ekip UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluklarının yanı sıra 2019 yılında Washington Mystics formasıyla WNBA şampiyonluğu bulunuyor. Oyuncu, Belçika liginde bir, Rusya liginde de 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.