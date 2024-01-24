Açık -0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.01.2024 22:33

Fenerbahçe RAMS Başakşehir'i son dakikada geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek zirvede puan kaybına izin vermedi.

Fenerbahçe RAMS Başakşehir'i son dakikada geçti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Tadic ve Dzeko ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı boyunca rakip ceza sahasında etkili olan sarı-lacivertliler, gol atmayı ise başaramadı. RAMS Başakşehir'in 45+2. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda da rakip yarı alanda oynayan ve üst üste pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 90+4. dakikaya kadar golü bulamadı. Maçın 90. dakikasında Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top savunmada Onur Ergün'ün eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Batshuayi'nin 14. golü

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Sezon başından beri ligde istediği kadar forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen önemli skor katkısı sağladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın daha çok Avrupa maçlarında ilk 11'de görevlendirdiği Batshuayi, o kulvarda 5 golle takımına yardımcı olurken, kupada ise 4 gol buldu.

RAMS Başakşehir karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Belçikalı santrfor, ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Batshuayi böylece bu sezon 14. golünü kaydetti.

Oosterwolde cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, cezalı duruma düştü.

RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan genç oyuncu, maçın 20. dakikasında sarı kart gördü.

Oosterwolde, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, gol yollarında düşüşte

Fenerbahçe, Süper Lig'de son haftalarda gol atmakta zorluk yaşadı.

Ligin 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta da Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

ETİKETLER
Fenerbahçe İstanbul Başakşehir FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Montella Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
İstanbul'da 2 katlı binada yangın
23:28
Mersin'de fabrika inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:17
Biden'dan kongreye F-16 mektubu
23:14
İsrailli aşırı sağcı Bakan: Esirlerin tümünü canlı geri getireceğime söz veremem
23:05
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Netanyahu'nun telefon görüşmesi talebini geri çevirdi
22:44
Üniversite öğrencisinin şakası yüzünden savaş jetleri havalandı
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ