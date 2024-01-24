Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:
"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki `çirkin ve kötü tezahüratı` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki `çirkin ve kötü tezahüratı` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- CORENDON ALANYASPOR Kulübü antrenörü ORHAN ÇIKIRIKÇI'nın 23.01.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR- CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki `sportmenliğe aykırı hareketi` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 23.01.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.- KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki `talimatlara aykırı hareketi` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü SAMİ UĞURLU'nun 23.01.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.- KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki `hakareti` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."