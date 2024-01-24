Milli pentatletler İlke ve İpek Mısır'da finale yükseldi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki organizasyonda, bugün kadınlar yarı finali yapıldı.

"Eskrim", "yüzme" ve "koşu-atış" disiplinlerinde yapılan yarı final müsabakalarında A Grubu'nda yarışan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, grubunu 1186 puanla birinci sırada bitirirken; B Grubu'nda yarışan milli sporcu İpek Akşin ise grubunu 1061 puanla beşinci sırada tamamlayarak finale yükseldiler.

Milli sporcu Sıdal Aslan ise grubunu 13. sırada tamamladı ve müsabakaya veda etti.

Ay-yıldızlı sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu ve İpek Akşin, diğer 16 finalist sporcuyla birlikte 26 Ocak Cuma günü binicilik, eskrim bonus round, yüzme ve koşu-atış etaplarında madalya ve sıralama puanı için mücadele edecek.