Fenerbahçe rakibi Hatayspor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetiyor.
Ligde son 2 maçında sırasıyla Giresunspor ve Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekibin, 14 maçta 29 puanı bulunuyor.
14 maçta 15 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise zorlu deplasmanda kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor.
Ligde son 3 maçını kaybetmeyen Güney ekibi, bu seriyi Kadıköy'de de sürdürme amacında olacak.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Ülker
Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Erdem Bayık.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci Osayi Samuel, Zajc, Rossi, King.
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ribeiro, Aabid, Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis.
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