Fenerbahçe, Vedat Muriç'in 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi Antalyaspor, 52. dakikada Amilton'un attığı golle eşitliği yakaladı. 1-1

Mücadelenin 57. dakikasıda Hakan Özmert Antalyaspor'u öne geçiren golü kaydetti. 2-1

90+6. dakikada Zajc Fenerbaçe'nin beraberlik golünü attı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor bu sonuçla puanın 26'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 39 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Hakan Özmert'in sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı.

16. dakikada Fenerbahçe üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Sol taraftan Kruse'nin ortasında arka direkte Mehmet Ekici topa kafayı vurdu. Kaleci Boffin'in müdahale ettiği topu savunmadaki Celustka çizgi üzerinden çıkardı. Altıpasın sağında topu yeniden önünde bulan Mehmet Ekici'nin boş pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada Antalyaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topu kontrol eden Amilton, ceza sahasına girdi ve kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Amilton, Altay'ı çalımlamak istedi. Kalesini terk eden Altay, iki hamlede topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

GOL-MURİÇ ATTI FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın ortasında kale önünde Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Öte yandan Muric, attığı golün ardından tribüne koşarak asker selamı verdi. Fenerbahçeli diğer oyuncuların da asker selamına eşlik ettiği anlarda iki takım taraftarları, alkışlarla futbolculara destek verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL-ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 52. dakikada orta sahadan Hakan Özmert'in başlattığı atakta topla buluşan Amilton pasını sol kanattaki Lukas Podolski'ye aktardı. Lukas Podolski'nin bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Amilton'un, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda Hasan Ali Kaldırım'a da çarpan meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-1

GOL-ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ 57. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Lukas Podolski yerden topu ceza alanına gönderdi. Hakan Özmert penaltı noktası gerisinden topun gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan köşede ağlarla buluştu. 2-1

VAR KARARI 59. dakikada Amilton'un sağ kanattan yerden ortasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşı kalan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonucu hakem pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü geçersiz saydı.

74. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topa iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

GOL-ZAJC ATTI SKOR DENGELENDİ 90+6. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Miha Zajc altıpas içinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ruud Boffin'in solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Mücadele 2-2 sona erdi

Stat: Antalya

Hakem: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Celustka, Veysel, Kudryashov, Ndinga (Dk. 64 Charles), Hakan, Fredy, Podolski (Dk. 88 Chico), Amilton (Dk. 77 Paul Mukairu), Jahovic.

Fenerbahçe: Altay, Dirar (Dk. 66 Miha Zajc), Serdar, Falette, Hasan Ali (Dk. 85 Ferdi Kadıoğlu), Jailson, Gustavo, Ozan (Dk. 89 Mevlüt Erdinç), Mehmet, Kruse, Muriç.

Sarı kart: Dk. 63. Podolski, Dk. 90 Jahovic, Dk. 90+4 Fredy, Celustka (maç bittikten sonra) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 50 Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Gol: Dk. 35 Vedat Muriç, Dk. 90+6 Zajc (Fenerbahçe), Dk.52 Amilton, Dk.57 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Hakan Özmert (maç bitiminde) (Antalyaspor)

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet hakeme itirazda bulundu.

Kırmızı-beyazlı futbolcu Hakan Özmert, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İtiraz nedeniyle yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu'nu da hakem kırmızı kartla cezalandırdı.