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Fenerbahçe Perotti ile maç başı ücrete dayalı anlaştı
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Diego Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcuyla maç başı ücrete dayalı sözleşme imzalandığı belirtildi.
Perotti, tıpki Tolga Ciğerci de olduğu gibi oynadığı maç oranında kulüpten maaş alacak.
Etiketler: Diego Perotti transfer FenerbahçeSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 16:56
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