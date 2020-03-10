Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu Bourges Basket
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Mart Çarşamba Fransa ekibi Bourges Basket'i konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabaka ise 25 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta derbi konsantrasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz