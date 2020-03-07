Adana'da düzenlenen ve ligin ilk yarısını ilk 8 sırada bitiren takımların katıldığı organizasyonu Fenerbahçe Öznur Kablo, zirvede tamamlayan ekip oldu.

Daha önce 12 kez zirveye çıkarak bu alanda en başarılı takım olan Fenerbahçe Öznur Kablo, 13. kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertliler, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2019 ve 2020'de şampiyonluk başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise final müsabakalarında yenildi.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi, 11 şampiyonluk yaşayan Galatasaray takip ediyor. Sarı-kırmızılı takım, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te final maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetindi.

Diğer şampiyonlar BOTAŞ ve Yakın Doğu Üniversitesi

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nda BOTAŞ ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin 2'şer şampiyonluğu bulunuyor.

BOTAŞ 2002 ve 2003'te, Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017 ile 2018'de şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Yakın Doğu Üniversitesi, önceki sezon basketbol faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Fenerbahçe'ye yenilen İzmit Belediyespor ise ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, Adana'da düzenlenen 2 Türkiye Kupası'nı da kazandı

Sarı-lacivertli takım, Adana'da düzenlenen 2 Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonunda da şampiyonluğa ulaştı.

Adana'da 2008'de düzenlenen organizasyonda BOTAŞ'ı 62-51 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, bu yılki organizasyonu da zirvede tamamladı.