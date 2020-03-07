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Adana Demirspor Uğur Tütüneker ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı.
Kulüp başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada, Tütüneker ile yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.
Tütüneker'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sancak, "Birbirimize teşekkür ettik ve Uğur Tütüneker ile yollarımızı ayırdık." diye konuştu.
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