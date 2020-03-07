Kulüp başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada, Tütüneker ile yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Tütüneker'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sancak, "Birbirimize teşekkür ettik ve Uğur Tütüneker ile yollarımızı ayırdık." diye konuştu.