Haber Giriş: Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor'a iki kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da Petar Skuletic'in 6, Ziya Erdal'ın ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden, Petar Skuletic ve Ziya Erdal'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.
Ayyıldız, iki oyuncunun önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığını aktardı.
"Yapılan kontrollerde sol üst ön adalesinde ileri seviyeli yırtık tespit edilen Ziya Erdal'ın tedavisinin 3 hafta, sol diz iç yan bağında ileri seviyeli, aynı diz ön çapraz bağında hafif seviyeli yırtık tespit edilen Petar Skuletic'in ise tedavisinin 6 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sporcularımızın tedavilerine hemen başlanılmıştır."
Etiketler: demir grup sivasspor Petar Skuletic ziya erdalSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 20:12
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