Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a ulaştı.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Etiketler: süper lig demir grup sivasspor GalatasaraySon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 20:31
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