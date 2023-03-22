İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Villorba Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

İstanbul'da oynanan eşleşmenin ilk müsabakasını Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyetin yanı sıra 3-2'lik mağlubiyetle de adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 İtalyan temsilcisinin kazanması durumunda ise altın set oynanacak.

Eşleşmede tur atlayan ekip, yarı finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.