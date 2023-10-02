Fenerbahçe Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021 yılından bu yana formamızı giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo’nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek. Miguel Crespo’ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco hazır bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

"Benim ve ailem için çok özel bir an"

27 yaşındaki futbolcu, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

“Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim.”